В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59

"За последние сутки скончались еще пять человек с коронавирусом – это 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической системы, 78-летняя женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, 51-летний мужчина с эндокриннным заболеванием, 42-летний мужчина с хроническим неврологическим заболеванием и 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы", - говорится в сообщении.