В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн – РИА Новости. Еще пять человек с диагнозом "коронавирус" скончались в Ростовской области за последние сутки, число погибших увеличилось до 59, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 220 и достигло 6954. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.
"За последние сутки скончались еще пять человек с коронавирусом – это 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической системы, 78-летняя женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, 51-летний мужчина с эндокриннным заболеванием, 42-летний мужчина с хроническим неврологическим заболеванием и 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы", - говорится в сообщении.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 59 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 26 человек. Под медицинским наблюдением – 10,7 тысячи человек. За весь период в области выздоровели 2702 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.