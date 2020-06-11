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Распространение нового коронавируса
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В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
2020-06-11T11:22
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
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В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59

11:22 11.06.2020
74
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн – РИА Новости. Еще пять человек с диагнозом "коронавирус" скончались в Ростовской области за последние сутки, число погибших увеличилось до 59, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 220 и достигло 6954. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.
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"За последние сутки скончались еще пять человек с коронавирусом – это 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической системы, 78-летняя женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, 51-летний мужчина с эндокриннным заболеванием, 42-летний мужчина с хроническим неврологическим заболеванием и 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы", - говорится в сообщении.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 59 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 26 человек. Под медицинским наблюдением – 10,7 тысячи человек. За весь период в области выздоровели 2702 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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