Приморские врачи отправились на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Врачи Приморья отправились на Камчатку, чтобы оказать помощь в сдерживании локальной вспышки коронавируса, сообщает правительство региона.
"На днях группа приморских врачей отправилась на Камчатку, для того, чтобы помочь сдержать там локальную вспышку коронавируса. Местные жители и бизнес высоко оценили этот поступок, отправив сотрудникам сферы здравоохранения столицы Дальнего Востока партию биологически активной добавки ОМЕГА-3", - говорится в сообщении.
Медикаментами, бадами и медицинским оборудованием обеспечили скорую помощь в Приморье.
"Врачам Владивостокской станции скорой помощи передано 564 упаковки на каждого сотрудника, включая водителей и младший медицинский персонал", – сказал представитель компании "Тымлатский рыбокомбинат" Сергей Бандур, слова которого приводятся в сообщении.
Компания "ФосАгро-Регион" направила средства на закупку медицинского оборудования и медикаментов на борьбу с коронавирусом для скорой помощи Уссурийска, сообщили также в региональном правительстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.