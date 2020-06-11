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Распространение нового коронавируса
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Приморские врачи отправились на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19
2020-06-11T10:52
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Приморские врачи отправились на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19

10:52 11.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Врачи Приморья отправились на Камчатку, чтобы оказать помощь в сдерживании локальной вспышки коронавируса, сообщает правительство региона.
"На днях группа приморских врачей отправилась на Камчатку, для того, чтобы помочь сдержать там локальную вспышку коронавируса. Местные жители и бизнес высоко оценили этот поступок, отправив сотрудникам сферы здравоохранения столицы Дальнего Востока партию биологически активной добавки ОМЕГА-3", - говорится в сообщении.
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Медикаментами, бадами и медицинским оборудованием обеспечили скорую помощь в Приморье.
"Врачам Владивостокской станции скорой помощи передано 564 упаковки на каждого сотрудника, включая водителей и младший медицинский персонал", – сказал представитель компании "Тымлатский рыбокомбинат" Сергей Бандур, слова которого приводятся в сообщении.
Компания "ФосАгро-Регион" направила средства на закупку медицинского оборудования и медикаментов на борьбу с коронавирусом для скорой помощи Уссурийска, сообщили также в региональном правительстве.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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