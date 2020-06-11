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Опубликовано видео задержания подпольных оружейников
2020-06-11T11:26
дальний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
калининград
безопасность
происшествия
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дальний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, калининград, безопасность, происшествия

Опубликовано видео задержания подпольных оружейников

10:44 11.06.2020 (обновлено: 11:26 11.06.2020)
422
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания подпольных оружейников, у которых изъяли почти 200 стволов и гранат по всей стране, и изготовленные ими автоматы и пистолеты.
На видео длительностью в полторы минуты показано задержание в Санкт-Петербурге. "Стоять, ФСБ", - говорит один из сотрудников, одетый в балахон и маску, резко открывая дверь. Двое задержанных положены лицом вниз, изъята наличность, шприцы, пистолеты и автомат, различные слесарные инструменты и станок и заготовки для изготовления оружия.
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ФСБ обнародовала еще два видеоролика. На одном из них продемонстрировано изъятое во Владимире оружие времен Великой Отечественной войны - винтовки, пистолеты, пистолеты-пулеметы, а также современный автомат Калашникова и патроны. На другом видео из Калининграда показано холодное оружие, пистолеты, каска и рожки для оружия, патроны, оптический прицел и металлоискатель. Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже и в подполе находят ржавое стрелковое оружие.
Ранее ФСБ сообщила, что почти 200 стволов и гранат изъяли у подпольных оружейников от Москвы до Дальнего Востока, в группировку входили почти 30 человек.
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Дальний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваКалининградБезопасностьПроисшествия
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