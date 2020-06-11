В Липецкой области число пациентов с коронавирусом превысило 2,8 тысячи

Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 59, до 2817, сообщила администрация региона.

"В Липецкой области – 59 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2817 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели в регионе 1160 человек, девять, в том числе два медработника, скончались.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.