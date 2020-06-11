https://ria.ru/20200611/1572789844.html
В Липецкой области число пациентов с коронавирусом превысило 2,8 тысячи
2020-06-11T10:44
2020-06-11T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости.
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области
за сутки выросло на 59, до 2817, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 59 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2817 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 1160 человек, девять, в том числе два медработника, скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.