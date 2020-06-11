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СМИ: индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана
2020-06-11T10:26
кашмир
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индия
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кашмир, нью-дели, индия, в мире

СМИ: индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана

10:18 11.06.2020 (обновлено: 10:26 11.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных Сил Индии
Военнослужащие Вооруженных Сил Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие Вооруженных Сил Индии. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Индийский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Пакистана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на военных представителей.
"Солдат погиб во время исполнения служебных обязанностей поздно вечером в среду, когда пакистанские войска открыли шквальный огонь в секторе Таркунди, который проходит вдоль районов Раджоури и Пунч", - заявил источник издания.
Нью-Дели, Индия
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Он добавил, что индийские войска были вынуждены открыть ответный огонь по противнику. Отмечается, что в ходе обстрела также получил ранения мирный житель. Он был доставлен в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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