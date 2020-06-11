https://ria.ru/20200611/1572787682.html
СМИ: индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана
2020-06-11T10:18
2020-06-11T10:26
кашмир
нью-дели
индия
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кашмир, нью-дели, индия, в мире
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Индийский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Пакистана
, сообщает газета Hindustan Times
со ссылкой на военных представителей.
"Солдат погиб во время исполнения служебных обязанностей поздно вечером в среду, когда пакистанские войска открыли шквальный огонь в секторе Таркунди, который проходит вдоль районов Раджоури и Пунч", - заявил источник издания.
Он добавил, что индийские войска были вынуждены открыть ответный огонь по противнику. Отмечается, что в ходе обстрела также получил ранения мирный житель. Он был доставлен в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Отношения между Индией
и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели
объявил о решении упразднить штат Джамму
и Кашмир
, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад
эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.