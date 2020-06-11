СМИ: индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана

"Солдат погиб во время исполнения служебных обязанностей поздно вечером в среду, когда пакистанские войска открыли шквальный огонь в секторе Таркунди, который проходит вдоль районов Раджоури и Пунч", - заявил источник издания.

Он добавил, что индийские войска были вынуждены открыть ответный огонь по противнику. Отмечается, что в ходе обстрела также получил ранения мирный житель. Он был доставлен в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.