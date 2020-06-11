Зеленский объяснил, почему уволил главу своего офиса

Он также сообщил, что изначально хотел назначить Богдана генеральным прокурором. "Считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним по голове офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал... С самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины", - сказал Зеленский.