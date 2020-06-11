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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572783782.html
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
2020-06-11T08:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область

В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

08:25 11.06.2020
5305
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили у 61 жителя Кузбасса, это наибольший суточный прирост с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у шестидесяти одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста тридцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот девяноста два больных коронавирусом", – написал в своем Telegram-канале Цивилев.
Ранее рекордный прирост по региону был 9 июня - 48 заболевших за сутки.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 27 новых случаев выявлено в Новокузнецке, 22 – в Кемерово, 4 – в Междуреченске, по одному – в Белово, Краснобродском, Прокопьевске, Тайге, Гурьевском, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком районах.
Среди новых выздоровевших два жителя Белово, по одному – из Междуреченска, Новокузнецка, Калтана, Киселевска и Кемерово.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 330 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9873 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровская область
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