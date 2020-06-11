В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили у 61 жителя Кузбасса, это наибольший суточный прирост с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.

"Еще у шестидесяти одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста тридцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот девяноста два больных коронавирусом", – написал в своем Telegram-канале Цивилев.

Ранее рекордный прирост по региону был 9 июня - 48 заболевших за сутки.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , 27 новых случаев выявлено в Новокузнецке , 22 – в Кемерово , 4 – в Междуреченске , по одному – в Белово , Краснобродском, Прокопьевске , Тайге, Гурьевском, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком районах.

Среди новых выздоровевших два жителя Белово, по одному – из Междуреченска, Новокузнецка, Калтана Киселевска и Кемерово.

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 330 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9873 человека.