https://ria.ru/20200611/1572783782.html
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
2020-06-11T08:25
2020-06-11T08:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили у 61 жителя Кузбасса, это наибольший суточный прирост с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у шестидесяти одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста тридцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот девяноста два больных коронавирусом", – написал в своем Telegram-канале Цивилев.
Ранее рекордный прирост по региону был 9 июня - 48 заболевших за сутки.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре
, 27 новых случаев выявлено в Новокузнецке
, 22 – в Кемерово
, 4 – в Междуреченске
, по одному – в Белово
, Краснобродском, Прокопьевске
, Тайге, Гурьевском, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком районах.
Среди новых выздоровевших два жителя Белово, по одному – из Междуреченска, Новокузнецка, Калтана
, Киселевска
и Кемерово.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 330 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9873 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.