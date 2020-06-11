В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч

"С 28 февраля, когда был выявлен первый случай заболевания COVID-19, общее число заражений достигло 129 184, из них около пятой части продемонстрировали синдромы в последние 14 дней - 19 897 человек ... Суточный прирост составил 3,9% - 4883 новых случая", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.