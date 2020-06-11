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В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
2020-06-11T04:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч

04:02 11.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 129 тысяч, включая более 15 тысяч с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"С 28 февраля, когда был выявлен первый случай заболевания COVID-19, общее число заражений достигло 129 184, из них около пятой части продемонстрировали синдромы в последние 14 дней - 19 897 человек ... Суточный прирост составил 3,9% - 4883 новых случая", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 708 за сутки, число болеющих в настоящий момент - на 993, уточнили в минздраве. Всего погибли 15 357 человек. Наибольшее число пациентов больны сейчас в городе Мехико (3999) и штате Мехико (2591). Власти изучают 53 608 подозрительных случаев заболеваний и 1468 летальных.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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