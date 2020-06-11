В Пермском крае два подростка утонули в реке

По информации ведомства, инцидент произошел 9 июня на реке вблизи поселка Кордон. Восемь подростков в возрасте 15 и 16 лет купались на мелководье. Постепенно их унесло течением на глубину, они начали тонуть. Некоторые смогли выбраться на берег и оказывали помощь оставшимся в воде, протягивая длинные ветки. Однако двоим подросткам спастись не удалось. Один из них утонул, спасая девушку.