В Пермском крае два подростка утонули в реке

ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Два 15-летних подростка утонули во время купания в реке Коса Пермского края, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
По информации ведомства, инцидент произошел 9 июня на реке вблизи поселка Кордон. Восемь подростков в возрасте 15 и 16 лет купались на мелководье. Постепенно их унесло течением на глубину, они начали тонуть. Некоторые смогли выбраться на берег и оказывали помощь оставшимся в воде, протягивая длинные ветки. Однако двоим подросткам спастись не удалось. Один из них утонул, спасая девушку.
"Двое подростков утонули в реке Коса. По данному факту начата доследственная проверка. Проводятся поисковые мероприятия, проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение", — говорится в сообщении.
В краевом управлении МЧС уточнили, что одного из погибших подростков из воды достали сотрудники полиции, тело второго юноши пока не нашли.
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