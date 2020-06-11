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В Пермском крае два подростка утонули в реке
2020-06-11T03:32
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия

В Пермском крае два подростка утонули в реке

03:32 11.06.2020
504
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Два 15-летних подростка утонули во время купания в реке Коса Пермского края, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
По информации ведомства, инцидент произошел 9 июня на реке вблизи поселка Кордон. Восемь подростков в возрасте 15 и 16 лет купались на мелководье. Постепенно их унесло течением на глубину, они начали тонуть. Некоторые смогли выбраться на берег и оказывали помощь оставшимся в воде, протягивая длинные ветки. Однако двоим подросткам спастись не удалось. Один из них утонул, спасая девушку.
"Двое подростков утонули в реке Коса. По данному факту начата доследственная проверка. Проводятся поисковые мероприятия, проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение", — говорится в сообщении.
В краевом управлении МЧС уточнили, что одного из погибших подростков из воды достали сотрудники полиции, тело второго юноши пока не нашли.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:59
В Брянске две девочки утонули в реке
0111302
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайПроисшествия
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