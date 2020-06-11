Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог

Уточняется, что на свободу вышел Томас Лейн, сумма залога за него составляет один миллион долларов. Защита настаивает на том, что Лейн в какой-то момент предлагал стоявшему на шее Флойда Дереку Шовину перевернуть мужчину, однако тот отказался. Сам Лейн держал ноги задержанного. Кроме того, Лейн потом пытался сделать Флойду искусственное дыхание.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.