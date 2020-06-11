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Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
2020-06-11T02:54
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог

02:54 11.06.2020
362
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/PoolГроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.
Уточняется, что на свободу вышел Томас Лейн, сумма залога за него составляет один миллион долларов. Защита настаивает на том, что Лейн в какой-то момент предлагал стоявшему на шее Флойда Дереку Шовину перевернуть мужчину, однако тот отказался. Сам Лейн держал ноги задержанного. Кроме того, Лейн потом пытался сделать Флойду искусственное дыхание.
Лейн и еще двое других бывших полицейских обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Вчера, 17:59
СМИ: Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский ранее конфликтовали
631022
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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