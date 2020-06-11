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СМИ: Иран может отправить в Париж черные ящики со сбитого Boeing
2020-06-11T02:42
крушение украинского самолета в иране
франция
иран
украина
в мире
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крушение украинского самолета в иране, франция, иран, украина, в мире

СМИ: Иран может отправить в Париж черные ящики со сбитого Boeing

02:42 11.06.2020
428
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иран заявил Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что отправит во Францию для расшифровки черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing при условии согласия других стран, участвующих в расследовании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран решил не отправлять на Украину черные ящики со сбитого под Тегераном в начале года украинского самолета, а передать их другой стране. Агентство отметило, что этой страной может быть Франция.
"Иран заявил, что они скоро передадут их (черные ящики – ред.) в Париж при условии согласия участвующих в расследовании государств", - заявил один из источников агентства.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 22:37
Украина призвала Иран передать "черные ящики" сбитого Boeing
200001
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Крушение украинского самолета в ИранеФранцияИранУкраинаВ мире
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