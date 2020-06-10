Дрозденко: власти хотят вовлечь в занятие спортом 55% населения области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области к 2024 году хотят повысить показатели вовлеченности населения в спорт до 55%, сообщил глава региона Власти Ленинградской области к 2024 году хотят повысить показатели вовлеченности населения в спорт до 55%, сообщил глава региона Александр Дрозденко , отчитываясь перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.

По его словам, по итогам 2019 года число жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, превысило 700 тысяч человек, что составляет 42,3% населения. Для привлечения ленинградцев к здоровому образу жизни региональные власти сделали многое. Только в 2019 году в области было проведено 928 физкультурных и спортивных мероприятий. В том числе, возродили Токсовский лыжный марафон, но уже в новом формате. По словам губернатора, самым массовым спортивным мероприятием прошлого года стал День физкультурника — во всех районах прошли соревнования по 20 дисциплинам.

"По оросам, регулярно занимаются физкультурой, спортом - 700 тысяч человек – 42,4% населения. Это очень хороший показатель. Но мы поставили перед собой задачу, до 2024 года довести ее до 55%", - отметил губернатор.

Для того чтобы достичь этого показателя, в регионе активно возводятся новые современные спортивные объекты. Кроме того, с начала 2019 года в социальных сетях был запущен специальный проект — #марафон365 — онлайн-платформа с полезной информацией, анонсами спортивных событий, массовых мероприятий и соревнований, новостями о достижениях ленинградских спортсменов и жителей.