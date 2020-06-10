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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200610/1572752214.html
Российский посол рассказал о строительстве Белорусской АЭС
2020-06-10T20:38
ядерные технологии
белорусская аэс
дмитрий мезенцев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
гродненская область
минск
в мире
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белорусская аэс, дмитрий мезенцев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, минск, в мире

Российский посол рассказал о строительстве Белорусской АЭС

15:23 10.06.2020 (обновлено: 20:38 10.06.2020)
244
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"Строительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС
© Фото : РУП "Белорусская АЭС"
Строительство Белорусской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Строители Белорусской АЭС и Росатом прикладывают все усилия, чтобы станция в начале следующего года полностью вошла в строй, сказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы видим, как успешно идет работа в Островце на строительстве Белорусской атомной станции. Мы видим, сколько усилий предпринимает руководство и коллектив госкорпорации Росатом вместе с партнерами, с дирекцией строящегося объекта с тем, чтобы в начале следующего года станция полностью вошла в строй. Это уникальный пример интеграционной работы", - сказал Мезенцев в ходе онлайн-конференции.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод второго энергоблока запланирован на 2021 год.
Строительство Белорусской АЭС
6 мая, 11:25Ядерные технологии
На Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока
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Ядерные технологииБелорусская АЭСДмитрий МезенцевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьМинскВ мире
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