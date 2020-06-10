Российский посол рассказал о строительстве Белорусской АЭС

"Мы видим, как успешно идет работа в Островце на строительстве Белорусской атомной станции. Мы видим, сколько усилий предпринимает руководство и коллектив госкорпорации Росатом вместе с партнерами, с дирекцией строящегося объекта с тем, чтобы в начале следующего года станция полностью вошла в строй. Это уникальный пример интеграционной работы", - сказал Мезенцев в ходе онлайн-конференции.