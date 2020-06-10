Российский посол рассказал о строительстве Белорусской АЭС

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Строители Белорусской АЭС и Росатом прикладывают все усилия, чтобы станция в начале следующего года полностью вошла в строй, сказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы видим, как успешно идет работа в Островце на строительстве Белорусской атомной станции. Мы видим, сколько усилий предпринимает руководство и коллектив госкорпорации Росатом вместе с партнерами, с дирекцией строящегося объекта с тем, чтобы в начале следующего года станция полностью вошла в строй. Это уникальный пример интеграционной работы", - сказал Мезенцев в ходе онлайн-конференции.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод второго энергоблока запланирован на 2021 год.