В Бельгии число жертв коронавируса достигло 9629

БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Число скончавшихся за сутки в Число скончавшихся за сутки в Бельгии с диагнозом или подозрением на коронавирус составило 10 человек, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 629 человек, сообщили в среду в минздраве страны.

Заболели 132 человека (против 89 накануне), всего с середины марта заболели 59 569 человек из числа протестированных.

Сообщается, что госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 102 (против 115 накануне), выписались 68 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.