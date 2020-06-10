https://ria.ru/20200610/1572749748.html
В Бельгии число жертв коронавируса достигло 9629
2020-06-10T14:54
2020-06-10T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
бельгия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости.
Число скончавшихся за сутки в Бельгии
с диагнозом или подозрением на коронавирус
составило 10 человек, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 629 человек, сообщили в среду в минздраве страны.
Заболели 132 человека (против 89 накануне), всего с середины марта заболели 59 569 человек из числа протестированных.
Сообщается, что госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 102 (против 115 накануне), выписались 68 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза
. ЕК
рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.