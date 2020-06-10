В России за сутки потушили 38 лесных пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.06.2020 в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 3860 гектаров", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к полуночи 10 июня в РФ действовал 21 лесной пожар на площади более 5,1 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало два пожара на площади почти 4,2 тысячи гектаров.