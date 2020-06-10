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В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
2020-06-10T03:46
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 38 лесных пожаров

03:46 10.06.2020
52
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 38 лесных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 37 потушенных лесных пожарах на площади 956 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.06.2020 в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 3860 гектаров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к полуночи 10 июня в РФ действовал 21 лесной пожар на площади более 5,1 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало два пожара на площади почти 4,2 тысячи гектаров.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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