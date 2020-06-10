https://ria.ru/20200610/1572719233.html
Сын погибшего в ДТП заявил, что от имени Ефремова с семьей не связывались
2020-06-10T02:01
2020-06-10T02:01
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
павел астахов
сергей захаров (певец)
москва
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, павел астахов, сергей захаров (певец), москва, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Сын водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым
, рассказал, что от имени артиста к его семье пока никто не обращался. Об этом он сказал в программе "Прямой эфир"
с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".
"Виталий, а к вам кто-нибудь обращался? Друзья, адвокаты с предложением оказать помощь?", - спросил юрист Павел Астахов
.
"Никто", - ответил Виталий Захаров.
Ранее супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы
. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров
скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.
Ефремова обвинили в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал инцидент "чудовищным". Суд отправил Ефремова под домашний арест. Расследование взяла под контроль столичная прокуратура.