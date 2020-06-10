Сын погибшего в ДТП заявил, что от имени Ефремова с семьей не связывались

Ранее супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.

Ефремова обвинили в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал инцидент "чудовищным". Суд отправил Ефремова под домашний арест. Расследование взяла под контроль столичная прокуратура.