Уфимца будут судить за избиение до смерти подозреваемого в педофилии

УФА, 9 июн - РИА Новости. Следователи Башкирии завершили расследование уголовного дела против уфимца Владимира Санкина, который обвиняется в избиении до смерти подозреваемого в педофилии и похищении у него денег, дело передано в суд, сообщает СУСК РФ по региону.

Инцидент, произошедший 30 января в Уфе , стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. Центральный аппарат СК РФ сообщал, что проконтролирует объективность расследования дела об убийстве.

"Обвиняемый похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует башкирский следком.

После инцидента следствие заводило также уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье УК РФ "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Сообщалось, что подозреваемый в педофилии недавно освободился из колонии и находился под административным надзором правоохранителей.