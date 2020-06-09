Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572693391.html
Уфимца будут судить за избиение до смерти подозреваемого в педофилии
2020-06-09T15:18
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1200x0_80_0_0_5f0087f4e1140f664d0121348e84d1af.jpg
https://ria.ru/20200210/1564507060.html
https://ria.ru/20200601/1572280958.html
уфа
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572693391.html?chat_room_id=1572693391
Новости
ru-RU
503
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1200x0_80_0_0_5f0087f4e1140f664d0121348e84d1af.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_3c69b4cb36d82acfdb19411847ae4966.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:1291:1291_1200x0_80_0_0_7fef37a6633041ed67120077c7d3b14f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия

Уфимца будут судить за избиение до смерти подозреваемого в педофилии

15:18 09.06.2020
503
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
УФА, 9 июн - РИА Новости. Следователи Башкирии завершили расследование уголовного дела против уфимца Владимира Санкина, который обвиняется в избиении до смерти подозреваемого в педофилии и похищении у него денег, дело передано в суд, сообщает СУСК РФ по региону.
Инцидент, произошедший 30 января в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. Центральный аппарат СК РФ сообщал, что проконтролирует объективность расследования дела об убийстве.
Наручники
10 февраля, 15:31
Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии
"Обвиняемый похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует башкирский следком.
После инцидента следствие заводило также уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье УК РФ "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Сообщалось, что подозреваемый в педофилии недавно освободился из колонии и находился под административным надзором правоохранителей.
"Уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины, прекращено решением Калининского районного суда города Уфы в связи со смертью обвиняемого", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
1 июня, 11:48
Четверых жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в педофилии
2021038
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)УфаПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
К Михаилу Ефремову приехала бригада психиатров, сообщают СМИ
Автомобиль актера Михаила Ефремова до ДТП на Смоленской площади
Опасное вождение Ефремова до смертельного ДТП попало на видео
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
Эмблема на форме сотрудника полиции
Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
Инспектор ГИБДД
Блогера Гасанова лишили прав на три месяца за скрытие автономеров
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК на Урале ищет мужчину-роллера, который насмерть сбил пенсионерку
Росгвардия
В Архангельске прохожий с оружием напал на бригаду скорой помощи
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Девушка слушает музыку
Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции
Кресла для судей в зале заседаний
Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Актер Михаил Ефремов
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгоградской области мужчина открыл огонь из ружья по трем рыбакам
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния