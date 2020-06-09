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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:54
https://ria.ru/20200609/1572678474.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 59 437
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 59 437

12:54 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев коронавируса в Бельгии составило 89 (против 122 накануне), всего с середины марта заболели 59 437 человек из числа протестированных, сообщили во вторник в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались за сутки 13 человек с установленным диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 619.
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Сообщается, что госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 115 (против 116 накануне), выписались девять выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
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Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза. ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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