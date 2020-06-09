В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 59 437

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев Число выявленных за сутки случаев коронавируса Бельгии составило 89 (против 122 накануне), всего с середины марта заболели 59 437 человек из числа протестированных, сообщили во вторник в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались за сутки 13 человек с установленным диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 619.

Сообщается, что госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 115 (против 116 накануне), выписались девять выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.