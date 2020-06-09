Свердловские власти заявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Свердловская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 7910 случаев заболевания, из них 242 – за последние сутки. Всего врачи вылечили 3495 свердловчан. За последние сутки скончались три человека, число случаев смерти пациентов с COVID-19 в регионе возросло до 46.

"Сегодня заболеваемость у нас стабилизировалась. Я хотел бы констатировать переход на такое достаточно уверенное плато. Это тоже накладывает определенные обязательства, потому что нам нельзя допустить всплесков", - сказал Креков.

По его словам, сейчас регион соответствует всем показателям для перехода на первый этап снятия ограничений: индексу распространения заболеваемости ниже 1, количеству проводимых тестов и необходимому количеству свободных коек. Тем не менее, отметил замгубернатора, ослабление режима требует усиления определенных профилактических мер, в том числе масочного режима, социальной дистанции и санобработки помещений.

"Для дальнейшего продвижения вперед, а вчера был очень серьезный шаг в этом отношении сделан, нам необходимо всем вместе, учитывая и интересы предпринимательского сообщества, как минимум держать достигнутую планку и двигаться вперед", - подчеркнул Креков.

В понедельник губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому работу могут возобновить магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров. Остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня.