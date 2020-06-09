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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:54
https://ria.ru/20200609/1572678389.html
Свердловские власти заявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1036x0_80_0_0_81017ba07f26e59da99c5d4d7ea1022f.jpg
РИА Новости

Свердловские власти заявили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

12:54 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Свердловская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 7910 случаев заболевания, из них 242 – за последние сутки. Всего врачи вылечили 3495 свердловчан. За последние сутки скончались три человека, число случаев смерти пациентов с COVID-19 в регионе возросло до 46.
"Сегодня заболеваемость у нас стабилизировалась. Я хотел бы констатировать переход на такое достаточно уверенное плато. Это тоже накладывает определенные обязательства, потому что нам нельзя допустить всплесков", - сказал Креков.
По его словам, сейчас регион соответствует всем показателям для перехода на первый этап снятия ограничений: индексу распространения заболеваемости ниже 1, количеству проводимых тестов и необходимому количеству свободных коек. Тем не менее, отметил замгубернатора, ослабление режима требует усиления определенных профилактических мер, в том числе масочного режима, социальной дистанции и санобработки помещений.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Этапы снятия ограничений в российских регионах
"Для дальнейшего продвижения вперед, а вчера был очень серьезный шаг в этом отношении сделан, нам необходимо всем вместе, учитывая и интересы предпринимательского сообщества, как минимум держать достигнутую планку и двигаться вперед", - подчеркнул Креков.
В понедельник губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому работу могут возобновить магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров. Остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская область
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