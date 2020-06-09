В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 718

"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 718", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.