На Кубани умерли два пациента с коронавирусом

По состоянию на вторник, в крае зафиксированы 4574 случая заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии, 3383 пациента выписаны с выздоровлением.

"В Краснодарском крае за сутки умерли два человека с диагнозом коронавирус. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 46 летальных случаев среди пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.