На Кубани умерли два пациента с коронавирусом

КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Два человека с диагнозом коронавирус умерли в Краснодарском крае за минувшие сутки, общее число смертей пациентов с COVID-19 в регионе достигло 46, сообщает оперативный штаб региона.
По состоянию на вторник, в крае зафиксированы 4574 случая заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии, 3383 пациента выписаны с выздоровлением.
"В Краснодарском крае за сутки умерли два человека с диагнозом коронавирус. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 46 летальных случаев среди пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из умерших – 38-летний житель Кропоткина, вернувшийся из Санкт-Петербурга, который был госпитализирован коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Второй – 72-летний житель Геленджика. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности мужчина с 31 мая был подключен к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.