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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:58
https://ria.ru/20200609/1572674587.html
На Кубани умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

На Кубани умерли два пациента с коронавирусом

11:58 09.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Два человека с диагнозом коронавирус умерли в Краснодарском крае за минувшие сутки, общее число смертей пациентов с COVID-19 в регионе достигло 46, сообщает оперативный штаб региона.
По состоянию на вторник, в крае зафиксированы 4574 случая заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии, 3383 пациента выписаны с выздоровлением.
"В Краснодарском крае за сутки умерли два человека с диагнозом коронавирус. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 46 летальных случаев среди пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из умерших – 38-летний житель Кропоткина, вернувшийся из Санкт-Петербурга, который был госпитализирован коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Второй – 72-летний житель Геленджика. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности мужчина с 31 мая был подключен к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГеленджикКраснодарский крайСанкт-ПетербургОбщество
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