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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:27
https://ria.ru/20200609/1572671940.html
В КБР число жертв коронавируса возросло до 34
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_4b77ceb8ee5fea7db7f17fc792aa3f70.jpg
РИА Новости

В КБР число жертв коронавируса возросло до 34

11:27 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом - пожилой мужчина - скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 34, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 33 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один пациент – мужчина 1940 года рождения из селения Дейское Терского района", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 75 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3499. Выздоровели за сутки 104 человека, всего выздоровевших в регионе - 1753.
В госпиталях находятся 1084 человека, из которых 62 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 786 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2123 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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