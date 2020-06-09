В КБР число жертв коронавируса возросло до 34

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом - пожилой мужчина - скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 34, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 33 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один пациент – мужчина 1940 года рождения из селения Дейское Терского района", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 75 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3499. Выздоровели за сутки 104 человека, всего выздоровевших в регионе - 1753.

В госпиталях находятся 1084 человека, из которых 62 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 786 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2123 человека, имевших контакты с зараженными людьми.