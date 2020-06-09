В Республике Алтай выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

"Выздоровели три пациента из Кош-Агачского района. По данным на утро 9 июня, 103 человека выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 23 931 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 922 человека.