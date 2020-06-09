В Республике Алтай выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 9 июн - РИА Новости. Четырнадцать новых заболевших коронавирусом выявили в Республике Алтай, число зараженных составило 204 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее выявленными заболевшими, в том числе у пяти детей. Также вирус подтвержден у 47-летнего жителя города Горно-Алтайска. С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 204 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 60 живут в Кош-Агачском районе, 58 – в Горно-Алтайске, 25 – в Турочакском районе, 17 – в Улаганском районе, 16 – в Майминском районе, 11 – в Онгудайском районе, восемь – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе.
"Выздоровели три пациента из Кош-Агачского района. По данным на утро 9 июня, 103 человека выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 23 931 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 922 человека.
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