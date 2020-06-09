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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T07:05
https://ria.ru/20200609/1572660575.html
В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2925:1645_1036x0_80_0_0_7b18e4c46e6c617a057e6237797cdf7d.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19

07:05 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в госпитале для больных COVID-19
Медики в госпитале для больных COVID-19
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медики в госпитале для больных COVID-19
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Сто четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 69 пациентов, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 9 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 новых случая COVID-19. 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе 3752 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них – 251 ребенок. 1455 пациентов выздоровели, 44 - скончались.
"В отделениях реанимации находится 41 человек. На ИВЛ – девять пациентов", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 642. Еще 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Новосибирской области.
Всего в регионе сделано уже 138,8 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1520 жителей региона, 20207 человек сняты с меднаблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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