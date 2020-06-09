В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 9 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 новых случая COVID-19. 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет", - говорится в сообщении.