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2020-06-09T09:22
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Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей
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РИА Новости

Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей

06:39 09.06.2020 (обновлено: 09:22 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Бывший глава Партизанского муниципального района в Приморье осужден на четыре года колонии общего режима за незаконное распоряжение 69 земельными участками стоимостью свыше 45 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, с 2009 по 2015 годы, будучи главой Партизанского муниципального района, фигурант из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками в границах территории, находящейся в бессрочном пользовании ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю. В результате чего из федеральной собственности изъяты земельные участки общей стоимостью более 45 миллионов рублей. Было возбуждено дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".
"Суд приговорил бывшего чиновника за совершенное преступление к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Шкотовского районного суда, осужденный - Константин Щербаков.
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