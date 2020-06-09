Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Бывший глава Партизанского муниципального района в Приморье осужден на четыре года колонии общего режима за незаконное распоряжение 69 земельными участками стоимостью свыше 45 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, с 2009 по 2015 годы, будучи главой Партизанского муниципального района, фигурант из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками в границах территории, находящейся в бессрочном пользовании ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю. В результате чего из федеральной собственности изъяты земельные участки общей стоимостью более 45 миллионов рублей. Было возбуждено дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".
"Суд приговорил бывшего чиновника за совершенное преступление к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Шкотовского районного суда, осужденный - Константин Щербаков.