Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей

"Суд приговорил бывшего чиновника за совершенное преступление к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.