Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T04:41
https://ria.ru/20200609/1572658896.html
Суд отменил смягчение карантина в Рио-де-Жанейро
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564072207_0:211:2788:1779_1036x0_80_0_0_45dcd51ad94933ca36c88ad07731b3a3.jpg
РИА Новости

Суд отменил смягчение карантина в Рио-де-Жанейро

04:21 09.06.2020 (обновлено: 04:41 09.06.2020)
408
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июн — РИА Новости. Суд Рио-Де-Жанейро временно остановил действие указов правительства штата и городского совета, которые ослабляли нормы социальной изоляции, принятые на время пандемии нового коронавируса.

"Существует риск серьезного непоправимого ущерба, поскольку неадекватное ослабление мер социальной изоляции может ускорить распространение COVID-19, и его трудно повернуть вспять", — говорится в решении суда.

Судья городского суда Бруно Бодар удовлетворил ходатайство прокуратуры штата и аннулировал некоторые пункты правительственных постановлений. Вновь запрещены все спортивные мероприятия на свежем воздухе, посещение туристических мест, частичная эксплуатация баров и ресторанов, работа торговых центров и церковные службы.
Бодар подчеркнул, что "на карту поставлены человеческие жизни, учитывая почти семь тысяч погибших от осложнений COVID-19". Решение суда будет действительным до представления анализа регулирующего воздействия предлагаемых мер, в случае его невыполнения губернатор Уилсон Уитцел и мэр Марсело Кривелла должны будут платить ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (10 400 долларов США) каждый.
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
04:18Распространение нового коронавируса
В Египте число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч человек
Следующие слушания с участием органов здравоохранения штата и города назначены на 10 июня, ожидается, что они достигнут консенсуса.
Рио-де-Жанейро — второй наиболее пострадавший от пандемии штат в Бразилии, он уступает только соседнему Сан-Паулу, который в последние дни также начал смягчать меры социальной изоляции. В Бразилии зарегистрировано почти 40 тысяч летальных случаев COVID-19 и почти 700 тысяч случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Небоскребы в Дохе.
01:55Распространение нового коронавируса
В Катаре с 15 июня до сентября будут снимать ограничения по COVID-19
921010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Бразильский конгресс отказался использовать данные минздрава по COVID-19
Прага
В Праге назвали "важнейшую трудность" Чехии
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч человек
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч, сообщили в ВОЗ
Врач в госпитале COVID-19
На Колыме строителей Усть-Среднеканской ГЭС закрыли на карантин
Отдыхающие на пляже в Ялте
МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США
Главаря "Ку-клукс-клана" задержали в США за наезд на протестующих
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
В Минтрансе рассказали, как аэропорты нарушают меры против коронавируса
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Пострадавшего в ДТП с Ефремовым доставили в НИИ Склифосовского
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Участник акции протеста и сотрудники полиции в США
Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
Небоскребы в Дохе.
В Катаре с 15 июня до сентября будут снимать ограничения по COVID-19
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
13:19В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
13:18Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Лента новостейМолния