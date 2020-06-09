Отдых по стандартам XXI века: как на Ставрополье работает "умный" курорт

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Железноводске Ставропольского края появился первый в стране "умный" курорт. Здесь к услугам отдыхающих интерактивные туристические панели и мусорные контейнеры, оснащенные датчиками загрузки. Также на курорте работают интеллектуальные приборы в питьевых бюветах, которые позволяют контролировать потребление минеральной воды, а система "Умный бювет" способна посчитать число гостей.

Как отмечает директор регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин, ключевым звеном в работе "умного" курорта стало создание интерактивной платформы для прямого взаимодействия жителей и гостей города с властями по 35 направлениям. Платформа позволяет оперативно реагировать на обращения граждан и устранять выявленные недостатки.

Также гости курорта могут воспользоваться специальным порталом: после регистрации на нем отдыхающим становится доступно создание личного кабинета туриста. С помощью этой функции, например, можно создать самостоятельные маршруты прогулки по городу или связаться с городскими турфирмами и получить уже готовую услугу — экскурсию по Железноводску. Кроме того, на портале можно воспользоваться интерактивной картой курорта.

"До принятия временных ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, мы могли наблюдать исключительную востребованность всех запущенных сервисов. Основной инструмент повышения туристической привлекательности и продвижения туристических услуг среди населения представляет из себя систему цифровых сервисов и интерфейсов взаимодействия с жителями и посетителями территории", — отметил Сергей Рудометкин.

Первый "умный" город-курорт Железноводск — пилотный проект. Следующие в регионе на очереди цифровизации — Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. В дальнейшем сервисы могут появиться в Георгиевске, Лермонтове и Минеральных Водах.