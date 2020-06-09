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2020-06-09T12:38
https://ria.ru/20200609/1572636433.html
Отдых по стандартам XXI века: как на Ставрополье работает "умный" курорт
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РИА Новости

Отдых по стандартам XXI века: как на Ставрополье работает "умный" курорт

08:00 09.06.2020 (обновлено: 12:38 09.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСмирновский источник в Курортном парке в Железноводске
Смирновский источник в Курортном парке в Железноводске
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Железноводске Ставропольского края появился первый в стране "умный" курорт. Здесь к услугам отдыхающих интерактивные туристические панели и мусорные контейнеры, оснащенные датчиками загрузки. Также на курорте работают интеллектуальные приборы в питьевых бюветах, которые позволяют контролировать потребление минеральной воды, а система "Умный бювет" способна посчитать число гостей.
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Как отмечает директор регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин, ключевым звеном в работе "умного" курорта стало создание интерактивной платформы для прямого взаимодействия жителей и гостей города с властями по 35 направлениям. Платформа позволяет оперативно реагировать на обращения граждан и устранять выявленные недостатки.
Также гости курорта могут воспользоваться специальным порталом: после регистрации на нем отдыхающим становится доступно создание личного кабинета туриста. С помощью этой функции, например, можно создать самостоятельные маршруты прогулки по городу или связаться с городскими турфирмами и получить уже готовую услугу — экскурсию по Железноводску. Кроме того, на портале можно воспользоваться интерактивной картой курорта.
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"До принятия временных ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, мы могли наблюдать исключительную востребованность всех запущенных сервисов. Основной инструмент повышения туристической привлекательности и продвижения туристических услуг среди населения представляет из себя систему цифровых сервисов и интерфейсов взаимодействия с жителями и посетителями территории", — отметил Сергей Рудометкин.
Первый "умный" город-курорт Железноводск — пилотный проект. Следующие в регионе на очереди цифровизации — Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. В дальнейшем сервисы могут появиться в Георгиевске, Лермонтове и Минеральных Водах.
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21 ноября 2019, 16:50
Проект "Умный город" планируют реализовать в Ставрополье и Невинномысске
Отмечается, что многие регионы страны живо интересуются инновациями, которые получили жизнь на Ставрополье, поэтому вполне возможно, что "умные" курорты будут появляться по всей России.
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