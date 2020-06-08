В Карелии заложили первый из семи судов-краболовов

"Сегодня, в день столетия Карелии, на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложили новое судно-краболов. Это первое из семи подобных судов, которые наш завод построит в рамках контракта с группой компаний "Русский краб", - написал Парфенчиков в соцсети "Вконтакте".

Онежский ССЗ был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство было остановлено из-за банкротства предприятия. В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества Онежского судостроительного завода в государственную собственность. Сейчас реализуется проект по глубокой модернизации завода. Концепция модернизации предполагает создание на базе ОССЗ современного предприятия - цифровой верфи. Процесс производства на этой верфи должен быть цифровым на всем жизненном цикле - от проектирования судов до их полной готовности. Проект модернизации завода контролируется госкомиссией по Карелии.