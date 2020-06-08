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2020-06-08T16:40
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В Карелии заложили первый из семи судов-краболовов
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РИА Новости

В Карелии заложили первый из семи судов-краболовов

16:40 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форум
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первое из семи судов-краболовов заложили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске в день столетия Карелии, сообщил губернатор Артур Парфенчиков.
Онежский судостроительно-судоремонтный завод в течение пяти лет построит семь таких судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба.
"Сегодня, в день столетия Карелии, на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложили новое судно-краболов. Это первое из семи подобных судов, которые наш завод построит в рамках контракта с группой компаний "Русский краб", - написал Парфенчиков в соцсети "Вконтакте".
Как отметил губернатор, строящиеся суда будут отличаться увеличенной мощностью по добыче, хранению живой и замороженной продукции, большим числом ловушек, современными экологичными двигателями, резервной системой электродвижения. "Также мы благодарны госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия и ее председателю, секретарю Совбеза России Николаю Платоновичу Патрушеву за особое внимание к нашему заводу. Благодаря этой поддержке он получил крупнейший заказ за всю свою историю", - отметил Парфенчиков.
Как сообщалось ранее, проект краболовных судов разработан компанией "Дамен Инжиниринг" из Санкт-Петербурга. Суда предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.
Онежский ССЗ был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство было остановлено из-за банкротства предприятия. В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества Онежского судостроительного завода в государственную собственность. Сейчас реализуется проект по глубокой модернизации завода. Концепция модернизации предполагает создание на базе ОССЗ современного предприятия - цифровой верфи. Процесс производства на этой верфи должен быть цифровым на всем жизненном цикле - от проектирования судов до их полной готовности. Проект модернизации завода контролируется госкомиссией по Карелии.
Краболов Русь
18 мая, 12:16
Завод "Пелла" передал построенный по программе инвестквот первый краболов
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ПлатонАртур ПарфенчиковПетрозаводскСанкт-ПетербургРеспублика КарелияЭкономика
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