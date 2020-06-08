В Карелии заложили первый из семи судов-краболовов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первое из семи судов-краболовов заложили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске в день столетия Карелии, сообщил губернатор Артур Парфенчиков.
Онежский судостроительно-судоремонтный завод в течение пяти лет построит семь таких судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба.
"Сегодня, в день столетия Карелии, на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложили новое судно-краболов. Это первое из семи подобных судов, которые наш завод построит в рамках контракта с группой компаний "Русский краб", - написал Парфенчиков в соцсети "Вконтакте".
Как отметил губернатор, строящиеся суда будут отличаться увеличенной мощностью по добыче, хранению живой и замороженной продукции, большим числом ловушек, современными экологичными двигателями, резервной системой электродвижения. "Также мы благодарны госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия и ее председателю, секретарю Совбеза России Николаю Платоновичу Патрушеву за особое внимание к нашему заводу. Благодаря этой поддержке он получил крупнейший заказ за всю свою историю", - отметил Парфенчиков.
Как сообщалось ранее, проект краболовных судов разработан компанией "Дамен Инжиниринг" из Санкт-Петербурга. Суда предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.
Онежский ССЗ был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство было остановлено из-за банкротства предприятия. В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества Онежского судостроительного завода в государственную собственность. Сейчас реализуется проект по глубокой модернизации завода. Концепция модернизации предполагает создание на базе ОССЗ современного предприятия - цифровой верфи. Процесс производства на этой верфи должен быть цифровым на всем жизненном цикле - от проектирования судов до их полной готовности. Проект модернизации завода контролируется госкомиссией по Карелии.