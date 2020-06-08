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2020-06-08T16:17
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ЕР направила Мишустину дополнения в план восстановления экономики
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РИА Новости

ЕР направила Мишустину дополнения в план восстановления экономики

16:17 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Единая Россия" направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину дополнительные предложения в общенациональный план по восстановлению экономики, сообщает пресс-служба партии.
Ранее Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. В нем были, в том числе, учтены предложения, представленные "Единой Россией" ранее.
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"Дополнительные меры содержатся в письме секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака в адрес главы кабмина", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что среди предложений, сформулированных партией, — продление периода выплаты пособия по безработице, распространение его на индивидуальных предпринимателей в максимальном размере, упрощение отчетности для малого и среднего бизнеса.
"Губернаторы-секретари региональных отделений "Единой России" на прошедшем 3 июня онлайн-совещании предложили расширить меры поддержки, предусмотренные общенациональным планом. Речь идет, например, о необходимости учесть выпадающие доходы бюджетов регионов при распределении федеральных дотаций — иногда пострадавшие регионы получают относительно небольшие суммы при больших потерях", - уточняется в сообщении.
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Кроме того, в партии предлагают снять ограничения на авансовые платежи за жилищно-коммунальные услуги - случается так, что региональные власти не могут выполнить их из-за постановлений федеральных властей, принятых ранее. Главы регионов также предложили продлить сроки подачи заявлений в ФНС для получения субсидий и обеспечить возможность делать это задним числом, снизить в два раза налоги для самозанятых, а также перенести авансовые платежи по налогу за имущество за первое полугодие 2020 года на 2021 год. Отдельно в письме говорится о необходимости перенести индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля на более поздний срок.
"По общему мнению членов рабочей группы, реализация этих инициатив положительно скажется на социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, будет способствовать восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. Со своей стороны, "Единая Россия" готова обеспечить необходимое законодательное сопровождение общенационального плана как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также принять самое непосредственное участие в реализации мероприятий плана на местах", - резюмировал в письме Турчак.
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