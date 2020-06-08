ЕР направила Мишустину дополнения в план восстановления экономики

"По общему мнению членов рабочей группы, реализация этих инициатив положительно скажется на социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, будет способствовать восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. Со своей стороны, "Единая Россия" готова обеспечить необходимое законодательное сопровождение общенационального плана как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также принять самое непосредственное участие в реализации мероприятий плана на местах", - резюмировал в письме Турчак.