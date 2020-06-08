В ОСИГ оценили решение о переподчинении Ростуризма напрямую правительству

"Мы рады, что Ростуризм сейчас будет в непосредственном подчинении правительства и под кураторством (вице-премьера) Дмитрия Чернышенко. Это бесспорно ускорит все процессы развития внутреннего туризма. Сегодня появилась прямая вертикаль, и такие структурные изменения являются продолжением выстраивания новой государственной политики в сфере туризма", - сказал собеседник агентства.