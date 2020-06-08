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Туризм
2020-06-08T15:53
https://ria.ru/20200608/1572635924.html
В ОСИГ оценили решение о переподчинении Ростуризма напрямую правительству
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795142_0:94:1242:793_1036x0_80_0_0_7ae819d5943f9e57ac3a474c1eb4547c.jpg
РИА Новости

В ОСИГ оценили решение о переподчинении Ростуризма напрямую правительству

15:53 08.06.2020
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаГрант Бабасян
Грант Бабасян
© РИА Новости / Олеся Печенкина
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переход Федерального агентства по туризму из ведения Минэкономразвития в непосредственное подчинение правительства ускорит все процессы развития внутреннего туризма, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Федеральное агентство по туризму в прямое подчинение правительству РФ.
Согласно указу, Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, а также по осуществлению надзора за деятельностью туроператоров.
"Мы рады, что Ростуризм сейчас будет в непосредственном подчинении правительства и под кураторством (вице-премьера) Дмитрия Чернышенко. Это бесспорно ускорит все процессы развития внутреннего туризма. Сегодня появилась прямая вертикаль, и такие структурные изменения являются продолжением выстраивания новой государственной политики в сфере туризма", - сказал собеседник агентства.
Бабасян отметил важность всех мер, которые сегодня обсуждаются с представителями бизнеса: МСП и экспертами индустрии гостеприимства. "Уверен, многие представители индустрии полностью поддерживают то, что сегодня было сказано вице-премьером и активно будут участвовать в реализации озвученных планов", - прокомментировал ситуацию он.
Президент ОСИГ отдельно выделил успехи команды Ростуризма в совместной работе с Ростпотребнадзором и отметил, что озвученные ведомством рекомендации были существенно доработаны, а многие предложения отрасли и бизнеса услышаны.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир ПутинЭкономика
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