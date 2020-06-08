Президент Гватемалы перешел на удаленный режим работы из-за COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сообщил, что решил перейти на удаленный режим работы после того, как заболевание коронавирусом нового типа подтвердилось у 18 служащих президентского дворца.
"Вынужден сообщить, что у 18 человек, которые работают в президентском дворце, оказался положительный тест на COVID-19, я распорядился провести санитарную обработку помещений и изолировать персонал. Вице-президент (Гильермо Кастильо Рейес - ред.) и я будем работать удаленно", - следует из заявления Джамматтеи в Twitter.
По последним данным минздрава, в Гватемале подтверждены 7055 случаев заражения COVID-19. Скончались в общей сложности 252 человека. С начала эпидемии в стране излечился 1261 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.