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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T15:49
https://ria.ru/20200608/1572635712.html
Президент Гватемалы перешел на удаленный режим работы из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572635428_0:35:2380:1374_1036x0_80_0_0_c573f64e01a285d14f9aefc971379153.jpg
РИА Новости

Президент Гватемалы перешел на удаленный режим работы из-за COVID-19

15:49 08.06.2020
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© AFP 2020 / Johan OrdonezПрезидент Гватемалы Алехандро Джамматтеи
Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи
© AFP 2020 / Johan Ordonez
Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сообщил, что решил перейти на удаленный режим работы после того, как заболевание коронавирусом нового типа подтвердилось у 18 служащих президентского дворца.
"Вынужден сообщить, что у 18 человек, которые работают в президентском дворце, оказался положительный тест на COVID-19, я распорядился провести санитарную обработку помещений и изолировать персонал. Вице-президент (Гильермо Кастильо Рейес - ред.) и я будем работать удаленно", - следует из заявления Джамматтеи в Twitter.
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По последним данным минздрава, в Гватемале подтверждены 7055 случаев заражения COVID-19. Скончались в общей сложности 252 человека. С начала эпидемии в стране излечился 1261 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гватемала (республика)В мире
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