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2020-06-08T15:36
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Онлайн-конференция главного внештатного онколога МЗ РФ Андрея Каприна
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РИА Новости

Онлайн-конференция главного внештатного онколога МЗ РФ Андрея Каприна

15:36 08.06.2020
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17 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрея КАПРИНА, приуроченную ко Дню медицинского работника, который отмечается 21 июня.

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Во время мероприятия будет представлена статистика по онкологическим заболеваниям за 2019 год. Также речь пойдет о работе Национального медицинского исследовательского центра радиологии в условиях пандемии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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