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2020-06-08T15:26
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Минтруд и Минздрав проработают алгоритм взаимодействия соцслужб
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РИА Новости

Минтруд и Минздрав проработают алгоритм взаимодействия соцслужб

15:26 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Минздравом проработают алгоритм взаимодействия соцслужб с органами здравоохранения в плане оказания социальной помощи населению и доложат президенту РФ, заявил министр труда Антон Котяков.
Руководитель благотворительного фонда "Детский хоспис" Павел Ткаченко в ходе своего выступления во время встречи Владимира Путина с соцработниками госучреждений и НКО обратился к президенту с просьбой попросить "министерство труда разослать в региональные органы соцзащиты рекомендации о необходимости оказания социальной помощи совместно с органами здравоохранения". Путин адресовал вопрос Котякову, также присутствующему на встрече.
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"Относительно алгоритма взаимодействия министерства труда и министерства здравоохранения, именно этапность, четкое взаимодействие между различными учреждениями, нашими коллегами из соцслужб, возьмем в проработку с Михаилом Альбертовичем (Мурашко - ред.), дополнительно доложим относительно четкого регламента, распределения", - сказал Котяков.
"Хорошо, спасибо", - ответил Путин.
Министр труда также сообщил в своем выступлении, что "на сегодняшний день мы движемся в направлении максимального упрощения процедуры оказания всех мер социальной поддержки, в том числе это будет касаться и паллиативной помощи".
"Мы совместно с коллегами отработаем механизм таким образом, чтобы граждане могли либо в дистанционном порядке, либо в беззаявительном получать соответствующие меры социальной поддержки", - отметил он.
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