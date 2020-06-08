На Алтае возобновит работу больница, где была вспышка коронавируса

БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Алтайская больница скорой помощи, в которой произошла вспышка коронавируса, начнет принимать пациентов с четверга, 11 июня, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
"Мы полностью освободили все корпуса от пациентов и медицинских работников… Сегодня мы уже в активной фазе проведения дезинфекции в больнице скорой медицинской помощи, совместно с коллегами из управления Роспотребнадзора взаимодействуем. Параллельно медицинский персонал, который должен зайти на смену и начать работать в больнице, начинает у нас тестирование. По планам, до среды мы должны провести весь этот комплекс мероприятий, удостовериться в безопасности оказания медицинской помощи и... с четверга начать работу отделения по приему пациентов по экстренной медицинской помощи", - заявил Попов.
Министр добавил, что к приему пациентов готовят также отделение краевого онкологического диспансера, которое находится в Барнауле на улице Никитина. "Комплекс мероприятий проводится аналогичный… Планы ориентировочно такие же - к четвергу, если мы не будем видеть каких-то ограничений", - уточнил Попов.
Ранее оба медицинских учреждения прекратили прием пациентов из-за вспышек коронавируса. Известно, что в больнице скорой помощи заболели более 100 человек - это и медики, и пациенты, которые проходили там лечение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.