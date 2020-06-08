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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:49
https://ria.ru/20200608/1572631264.html
На Алтае возобновит работу больница, где была вспышка коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

На Алтае возобновит работу больница, где была вспышка коронавируса

14:49 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик в защитном костюме
Медик в защитном костюме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик в защитном костюме. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 июн - РИА Новости. Алтайская больница скорой помощи, в которой произошла вспышка коронавируса, начнет принимать пациентов с четверга, 11 июня, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
"Мы полностью освободили все корпуса от пациентов и медицинских работников… Сегодня мы уже в активной фазе проведения дезинфекции в больнице скорой медицинской помощи, совместно с коллегами из управления Роспотребнадзора взаимодействуем. Параллельно медицинский персонал, который должен зайти на смену и начать работать в больнице, начинает у нас тестирование. По планам, до среды мы должны провести весь этот комплекс мероприятий, удостовериться в безопасности оказания медицинской помощи и... с четверга начать работу отделения по приему пациентов по экстренной медицинской помощи", - заявил Попов.
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Министр добавил, что к приему пациентов готовят также отделение краевого онкологического диспансера, которое находится в Барнауле на улице Никитина. "Комплекс мероприятий проводится аналогичный… Планы ориентировочно такие же - к четвергу, если мы не будем видеть каких-то ограничений", - уточнил Попов.
Ранее оба медицинских учреждения прекратили прием пациентов из-за вспышек коронавируса. Известно, что в больнице скорой помощи заболели более 100 человек - это и медики, и пациенты, которые проходили там лечение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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