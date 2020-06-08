Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T14:30
https://ria.ru/20200608/1572629854.html
Мишустин отметил чуткость работников социальной сферы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617026_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_256f59bf85af35d0c6f9b8103d38f9c2.jpg
РИА Новости

Мишустин отметил чуткость работников социальной сферы

14:30 08.06.2020
64
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил социальных работников России с профессиональным праздником, отметив, что в соцсфере работают люди, обладающие чуткостью и способностью сопереживать, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"В социальной сфере работают люди, обладающие уникальными качествами – чуткостью, способностью сопереживать. Лев Николаевич Толстой писал, что нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра", - говорится в сообщении.
Премьер-министр подчеркнул, что социальные работники совершают много добрых дел, помогают ветеранам, многодетным семьям и детям, оставшимся без родителей. Они поддерживают их, заботятся, находят нужные слова.
"Сегодня, когда наша страна переживает сложный период, борется с новой коронавирусной инфекцией, вы обеспечиваете людей старшего поколения, находящихся в самоизоляции, лекарствами, продуктами, товарами первой необходимости, предоставляете социальные услуги", - отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 14:03
Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником
Премьер-министр поблагодарил социальных работников за их труд и верность призванию.
"Пусть добро и сердечность, которые вы дарите всем, возвратятся к вам сторицей", - добавляется в сообщении.
201001
Обсудить 0
РоссияМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев поручил представить комплекс мер по сокращению безработицы в ДФО
Мужчина за работой
В "Союзе женщин России" описали "идеального" мужчину
Мужчина гуляет в парке искусств Музеон на Крымской набережной в Москве
Пассажирскую навигацию по Москве-реке возобновят с 23 июня
Информационный экран в переходе в Москве
В Москве с 9 июня снимут ограничения, введенные для пожилых людей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путина пригласили на чай с пирогами в "Дом милосердия" под Ярославлем
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Президент РФ Владимир Путин
Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
Американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules в аэропорту Триполи, Ливия
СМИ сообщили о крушении военного транспортника коалиции в Ираке
Сквер у Новодевичьего женского монастыря в Москве
В Москве с 23 июня разрешат пользоваться лавочками и качелями
Вечный огонь
В Приморье задержали мужчину, который лежал в чаше Вечного огня
Президент России Владимир Путин
Россияне под санкциями получили право переводить судебные споры в РФ
Красная площадь в Москве
Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Собянин оценил соблюдение режима ограничений в Москве
Санитайзер
Путин подписал закон о применении конфискованного спирта для антисептиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния