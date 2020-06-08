Мишустин отметил чуткость работников социальной сферы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил социальных работников России с профессиональным праздником, отметив, что в соцсфере работают люди, обладающие чуткостью и способностью сопереживать, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"В социальной сфере работают люди, обладающие уникальными качествами – чуткостью, способностью сопереживать. Лев Николаевич Толстой писал, что нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что социальные работники совершают много добрых дел, помогают ветеранам, многодетным семьям и детям, оставшимся без родителей. Они поддерживают их, заботятся, находят нужные слова.

"Сегодня, когда наша страна переживает сложный период, борется с новой коронавирусной инфекцией, вы обеспечиваете людей старшего поколения, находящихся в самоизоляции, лекарствами, продуктами, товарами первой необходимости, предоставляете социальные услуги", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр поблагодарил социальных работников за их труд и верность призванию.