Прокуратура Казани изучит видео с достающим продукты из мусорки ребенком

КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура в Казани проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором две женщины посадили в мусорный контейнер ребенка и заставили доставать оттуда просроченные продукты, сообщает республиканское надзорное ведомство.
"Прокуратура Московского района Казани проводит проверку в связи с появившимся в сети видео, на котором две женщины посадили в мусорный контейнер маленького ребёнка и заставили доставать оттуда просроченные продукты. Со слов очевидцев, инцидент произошел на проспекте Ибрагимова в Казани", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в настоящее время органами внутренних дел по данному факту возбуждено административное расследование по статье "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Устанавливаются личности женщин и ребенка, запечатленных на видео. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.