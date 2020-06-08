Прокуратура Казани изучит видео с достающим продукты из мусорки ребенком

"Прокуратура Московского района Казани проводит проверку в связи с появившимся в сети видео, на котором две женщины посадили в мусорный контейнер маленького ребёнка и заставили доставать оттуда просроченные продукты. Со слов очевидцев, инцидент произошел на проспекте Ибрагимова в Казани", - говорится в сообщении.