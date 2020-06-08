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2020-06-08T13:27
https://ria.ru/20200608/1572625840.html
Прокуратура Казани изучит видео с достающим продукты из мусорки ребенком
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РИА Новости

Прокуратура Казани изучит видео с достающим продукты из мусорки ребенком

13:27 08.06.2020
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура в Казани проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором две женщины посадили в мусорный контейнер ребенка и заставили доставать оттуда просроченные продукты, сообщает республиканское надзорное ведомство.
"Прокуратура Московского района Казани проводит проверку в связи с появившимся в сети видео, на котором две женщины посадили в мусорный контейнер маленького ребёнка и заставили доставать оттуда просроченные продукты. Со слов очевидцев, инцидент произошел на проспекте Ибрагимова в Казани", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в настоящее время органами внутренних дел по данному факту возбуждено административное расследование по статье "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Устанавливаются личности женщин и ребенка, запечатленных на видео. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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