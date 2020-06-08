Китай надеется на сохранение сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках СВПД

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Китай считает сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий единственным верным путем по решению иранской ядерной проблемы, надеется на сохранение диалога и сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках сделки, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ) сообщило, что объем обогащенного урана в Иране превышает установленный ядерной сделкой 2015 года лимит почти в восемь раз. Агентство также информирует, что МАГАТЭ в докладе выражает обеспокоенность по поводу отказа Ирана предоставить доступ к двум ядерным объектам.

"Мы обратили внимание на последний доклад по ядерной проблеме Ирана, обнародованный МАГАТЭ. В докладе утверждается, что Иран по-прежнему согласен на осуществление мониторинга и проверок соответствующими механизмами МАГАТЭ в рамках реализации СВПД , также указано, что Иран еще не перешел к осуществлению пятого этапа сокращения обязательств в рамках участия в СВПД и не начал использовать заявленные ядерные материалы для иных целей", - заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, в докладе сообщается, что "Иран готов продолжать укреплять диалог и сотрудничество с МАГАТЭ по вопросу выполнения своих обязательств".

"Я бы хотела повторить, что односторонний выход США из сделки и оказываемое ими максимальное давление на Иран являются основной причиной нынешнего кризиса, сохранение и реализация СВПД остаются единственным верным путем для решения иранской ядерной проблемы", - заявила представитель МИД КНР.

По ее словам, США следует отказаться от своего неправильного подхода, избегать попыток помешать другим сторонам выполнять соглашение, оставить возможности для дипломатических усилий.

Она подчеркнула, что Китай поддерживает укрепление диалога и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, направленные на поиск верного решения по обеспечению мониторинга на основании соблюдения достигнутого ранее консенсуса.

"Мы надеемся, что все стороны будут поддерживать дипломатические усилия и предпринимать действия, способствующие деэскалации, а не обострению. Мы уверены, что МАГАТЭ сможет надлежащим образом решить соответствующие вопросы, исходя из принципов объективности и справедливости", - отметила Хуа Чуньин.