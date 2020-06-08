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2020-06-08T12:14
https://ria.ru/20200608/1572619773.html
Китай надеется на сохранение сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках СВПД
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РИА Новости

Китай надеется на сохранение сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках СВПД

12:14 08.06.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Китай считает сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий единственным верным путем по решению иранской ядерной проблемы, надеется на сохранение диалога и сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках сделки, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что объем обогащенного урана в Иране превышает установленный ядерной сделкой 2015 года лимит почти в восемь раз. Агентство также информирует, что МАГАТЭ в докладе выражает обеспокоенность по поводу отказа Ирана предоставить доступ к двум ядерным объектам.
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"Мы обратили внимание на последний доклад по ядерной проблеме Ирана, обнародованный МАГАТЭ. В докладе утверждается, что Иран по-прежнему согласен на осуществление мониторинга и проверок соответствующими механизмами МАГАТЭ в рамках реализации СВПД, также указано, что Иран еще не перешел к осуществлению пятого этапа сокращения обязательств в рамках участия в СВПД и не начал использовать заявленные ядерные материалы для иных целей", - заявила Хуа Чуньин.
По ее словам, в докладе сообщается, что "Иран готов продолжать укреплять диалог и сотрудничество с МАГАТЭ по вопросу выполнения своих обязательств".
"Я бы хотела повторить, что односторонний выход США из сделки и оказываемое ими максимальное давление на Иран являются основной причиной нынешнего кризиса, сохранение и реализация СВПД остаются единственным верным путем для решения иранской ядерной проблемы", - заявила представитель МИД КНР.
По ее словам, США следует отказаться от своего неправильного подхода, избегать попыток помешать другим сторонам выполнять соглашение, оставить возможности для дипломатических усилий.
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Она подчеркнула, что Китай поддерживает укрепление диалога и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, направленные на поиск верного решения по обеспечению мониторинга на основании соблюдения достигнутого ранее консенсуса.
"Мы надеемся, что все стороны будут поддерживать дипломатические усилия и предпринимать действия, способствующие деэскалации, а не обострению. Мы уверены, что МАГАТЭ сможет надлежащим образом решить соответствующие вопросы, исходя из принципов объективности и справедливости", - отметила Хуа Чуньин.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хуа ЧуньинМАГАТЭМИД КНРФранцияКитайСШАВ мире
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