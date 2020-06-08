Полиция пресекла групповую драку с участием иностранцев под Петербургом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли драку в кафе с участием иностранцев в городе Ломоносов в Петродворцовом районе Петербурга, четверо участников конфликта доставлены в отделы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В ночь на 8 июня в полицию Петродворцового района поступило сообщение о драке на Нагорной улице в городе Ломоносов. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. В результате конфликт был пресечен. Четверо участников, граждане одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 28 лет, доставлены для разбирательства в отдел полиции", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, двое участников драки 27 и 37 лет госпитализированы.
"Как выяснилось, конфликт произошел из-за опрометчивого замечания, которое одна компания подвыпивших прохожих сделала другой компании молодежи", - говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.