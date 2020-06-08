Полиция пресекла групповую драку с участием иностранцев под Петербургом

"В ночь на 8 июня в полицию Петродворцового района поступило сообщение о драке на Нагорной улице в городе Ломоносов. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. В результате конфликт был пресечен. Четверо участников, граждане одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 28 лет, доставлены для разбирательства в отдел полиции", - говорится в сообщении.