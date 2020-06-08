Музей Победы попросил открыть главное здание 22 июня

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Музей Победы обратился к Роспотребнадзору с просьбой открыть главное здание 22 июня, в День памяти и скорби, для приема представителей патриотических организаций в рамках акции "Свеча памяти" с соблюдением всех мер безопасности, сообщает пресс-служба музея в понедельник.
"Музей Победы обратился в Роспотребнадзор с просьбой дать согласие открыть главное здание 22 июня для приема представителей патриотических организаций. В преддверии Дня памяти и скорби к нам поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбой изыскать для них возможность посетить музей, чтобы зажечь свечу памяти и возложить цветы в Зале памяти и скорби", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, "Свеча памяти" – традиционная патриотическая акция, в ходе которой десятки тысяч москвичей и гостей столицы приходят в музей, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны и отдать дань ее героям.
"В этом году в связи с режимом временных ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции музей не сможет организовать акцию в традиционном формате. Однако, принимая во внимание обращения общественных организаций и особую значимость этого мероприятия в Год памяти и славы, музей Победы готов выполнить все необходимые противоэпидемиологические требования и провести торжественную церемонию в текущих условиях – с очным присутствием представителей патриотических организаций. Письмо с соответствующей просьбой было направлено в Роспотребнадзор", - добавили в музее.
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