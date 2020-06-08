Музей Победы попросил открыть главное здание 22 июня

"В этом году в связи с режимом временных ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции музей не сможет организовать акцию в традиционном формате. Однако, принимая во внимание обращения общественных организаций и особую значимость этого мероприятия в Год памяти и славы, музей Победы готов выполнить все необходимые противоэпидемиологические требования и провести торжественную церемонию в текущих условиях – с очным присутствием представителей патриотических организаций. Письмо с соответствующей просьбой было направлено в Роспотребнадзор", - добавили в музее.