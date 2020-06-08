Военные врачи оказали помощь жителям труднодоступных районов Дагестана

"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19

"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19

Согласно сообщению, военные врачи-специалисты посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт.

Кроме того, военные медики оказали помощь пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении, а также гражданам, контактировавшим с больными COVID-19. Всего военнослужащими было принято более 50 жителей села.