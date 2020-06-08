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2020-06-08T08:16
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Военные врачи оказали помощь жителям труднодоступных районов Дагестана
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РИА Новости

Военные врачи оказали помощь жителям труднодоступных районов Дагестана

08:16 08.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный медик в Дагестане
Военный медик в Дагестане
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный медик в Дагестане
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Врачи полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) оказали помощь жителям горных селений, находящихся в труднодоступных районах Дагестана, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Первая выездная бригада медицинской помощи из состава полевого многопрофильного госпиталя ЗВО, развернутого в поселке Ботлих республики Дагестан, выдвинулась в горное село Рахата Ботлихского района для оказания медицинской и консультативной помощи населению", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, военные врачи-специалисты посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт.
Кроме того, военные медики оказали помощь пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении, а также гражданам, контактировавшим с больными COVID-19. Всего военнослужащими было принято более 50 жителей села.
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В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ботлихский район
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