Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T08:53
https://ria.ru/20200608/1572607197.html
В Красноярском крае спасли группу туристов в районе подтопления
https://cdn24.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1036x0_80_0_0_34c176c6af4e1168bef841b04cbb2df4.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае спасли группу туристов в районе подтопления

07:49 08.06.2020 (обновлено: 08:53 08.06.2020)
1113
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета спасли группу туристов из девяти человек, в том числе двоих детей в подтопленном районе в партизанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Обследование подтопленных населенных пунктов с помощью вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра (КАСЦ) МЧС России закончилось спасением девяти туристов, двое из которых дети (9 лет и 1 год)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что спасение произошло в Партизанском районе Красноярского края. Спасатели с вертолета увидели группу людей на небольшом островке, который был отрезан водой. Они стояли на возвышенности, все дороги вокруг них были затоплены, вода уже подбиралась к палаткам. Туристы эвакуированы в Красноярск.
Также в ведомстве рассказали, что в этот же день спасатели на вертолете спасли шестерых подростков.
Иностранный турист на улице в Калькутте
22 апреля, 16:30Туризм
В Индии спасли туристов, которые пережидали карантин в пещере
"Спасатели СРПСО МЧС России при возвращении на аэродром базирования на вертолёте МИ-8 Красноярского КАСЦ МЧС России спасли шестерых подростков в 20 километрах от населённого пункта Мина, которые также были отрезаны водой на острове и не могли выбраться. Замерзшие подростки были подняты на борт и доставлены в населенный пункт Мина, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за продолжительных осадков в ряде районов края подтоплены низменные участки автодорог, железнодорожных путей, придомовые территории и дома. Спасатели прогнозируют ухудшение паводковой ситуации на юге Красноярского края.
Вывеска в горах Народ горного Бадахшана приветствует вас
23 сентября 2019, 07:56
В горах Таджикистана спасли четырех подавших сигнал SOS туристов из Израиля
401000
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмМи-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПартизанский районКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В квартире стрелявшего по людям в Москве нашли пустые бутылки и ноотроп
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В Москве мужчина открыл стрельбу из окна
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Они не поняли, откуда стреляли: ночная стрельба в жилом доме в Москве
Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
При стрельбе в Москве ранен правоохранитель
Сотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке в Красноярском крае
В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
ДТП в Черепановском районе Новосибирской области
В Новосибирской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
Маисовый полоз
В Индии местный житель обнаружил в кондиционере змеиное гнездо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
Лента новостейМолния