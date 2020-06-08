В Красноярском крае спасли группу туристов в районе подтопления

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета спасли группу туристов из девяти человек, в том числе двоих детей в подтопленном районе в партизанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Обследование подтопленных населенных пунктов с помощью вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра (КАСЦ) МЧС России закончилось спасением девяти туристов, двое из которых дети (9 лет и 1 год)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что спасение произошло в Партизанском районе Красноярского края. Спасатели с вертолета увидели группу людей на небольшом островке, который был отрезан водой. Они стояли на возвышенности, все дороги вокруг них были затоплены, вода уже подбиралась к палаткам. Туристы эвакуированы в Красноярск.
Также в ведомстве рассказали, что в этот же день спасатели на вертолете спасли шестерых подростков.
"Спасатели СРПСО МЧС России при возвращении на аэродром базирования на вертолёте МИ-8 Красноярского КАСЦ МЧС России спасли шестерых подростков в 20 километрах от населённого пункта Мина, которые также были отрезаны водой на острове и не могли выбраться. Замерзшие подростки были подняты на борт и доставлены в населенный пункт Мина, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за продолжительных осадков в ряде районов края подтоплены низменные участки автодорог, железнодорожных путей, придомовые территории и дома. Спасатели прогнозируют ухудшение паводковой ситуации на юге Красноярского края.
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