В Красноярском крае спасли группу туристов в районе подтопления

"Обследование подтопленных населенных пунктов с помощью вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра (КАСЦ) МЧС России закончилось спасением девяти туристов, двое из которых дети (9 лет и 1 год)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что в этот же день спасатели на вертолете спасли шестерых подростков.