В Чите за сутки развернули полевой госпиталь для лечения COVID-19

Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите

Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите

ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России сутки установили в микрорайоне Каштак в Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России сутки установили в микрорайоне Каштак в Чите полевой многопрофильный госпиталь на 100 коек для лечения больных коронавирусом, сообщается на сайте правительства Забайкальского края

Президент России Владимир Путин 4 июня поручил министерству обороны РФ развернуть госпиталь для борьбы с коронавирусом в Забайкальском крае из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. По данным на 6 июня, общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае достигло 1471, 27 человек скончались, полностью выздоровели 807 пациентов.

"Госпиталь полностью готов к оказанию квалифицированной помощи. Совершили двухдневный марш из Бурятии. Прибыли 5 июня в 16.00 часов, на данный момент госпиталь готов полностью. Здесь могут размещаться до ста больных, предусмотрено отделение анестезиологии и реанимации", - процитировали в пресс-службе регионального правительства начальника госпиталя Виталия Нама.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений. Медучреждение полностью укомплектовано оборудованием, персоналом, всеми лекарствами. Продуман технологический процесс, есть приемное отделение для первичного осмотра, для проведения всех необходимых анализов и оборудование для тяжелобольных.

Как сообщили в Минобороны России, на площадке оборудованы приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

"Военнослужащие ВВО завершили работы по развертыванию полевого многопрофильного мобильного госпиталя в Чите... Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов и проведению лечебно-диагностических мероприятий", - говорится в сообщении оборонного ведомства.