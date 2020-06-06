В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19

БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. В Республике Алтай за сутки выявили девять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ, жителя Чемальского района, работающего на строящемся туробъекте (это первый случай в Чемальском районе, положительный тест – на 10-й день меднаблюдения), двух жителей Онгудайского района и пяти жителей Кош-Агачского района. Пять из девяти новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.⠀
В Республике Алтай за все время лабораторно подтверждено 172 случая заболевания, в том числе 50 – в Горно-Алтайске, 40 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, 10 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 1 – в Чемальском районе.⠀
"Выздоровели ещё четыре пациента из Горно-Алтайска, Майминского и Улаганского районов. По данным на утро 6 июня, 95 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.⠀
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 22 868 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 777 человек.
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