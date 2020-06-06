В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19

"Коронавирус подтвердился у жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ, жителя Чемальского района, работающего на строящемся туробъекте (это первый случай в Чемальском районе, положительный тест – на 10-й день меднаблюдения), двух жителей Онгудайского района и пяти жителей Кош-Агачского района. Пять из девяти новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.⠀