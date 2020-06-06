Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T08:44
https://ria.ru/20200606/1572553730.html
В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19

08:44 06.06.2020
859
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. В Республике Алтай за сутки выявили девять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ, жителя Чемальского района, работающего на строящемся туробъекте (это первый случай в Чемальском районе, положительный тест – на 10-й день меднаблюдения), двух жителей Онгудайского района и пяти жителей Кош-Агачского района. Пять из девяти новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.⠀
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
3 июня, 16:45Распространение нового коронавируса
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
В Республике Алтай за все время лабораторно подтверждено 172 случая заболевания, в том числе 50 – в Горно-Алтайске, 40 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, 10 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 1 – в Чемальском районе.⠀
"Выздоровели ещё четыре пациента из Горно-Алтайска, Майминского и Улаганского районов. По данным на утро 6 июня, 95 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.⠀
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовали 22 868 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 777 человек.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
130100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Турочакский районРеспублика АлтайУсть-Канский районОнгудайский районОбщество
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Алтае за сутки выявили два случая COVID-19
Медицинский работник в палате для больных коронавирусной инфекцией
В Алтайском крае число вылечившихся от COVID-19 приблизилось к тысяче
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Морской порт Клайпеды
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 8708 человек выздоровели от COVID-19
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заболевших COVID-19 превысило 30 тысяч
Медик выходит из машины скорой помощи
В Воронежской области число случаев COVID-19 приблизилось к 2,7 тысячи
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
Врачи в госпитале COVID-19
В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
В больнице
Хирургическое отделение магаданской больницы закрыли на карантин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния