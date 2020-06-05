В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 19 человек

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области достигло 19, выздоровели 1624 человека, сообщает областное правительство.
По данным на утро пятницы, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2592 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1595.
"Число жертв коронавируса в регионе достигло 19", - говорится в сообщении.
Кроме того, по последним данным властей, после COVID-19 выздоровели в области 1624 пациента.
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