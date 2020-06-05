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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T21:24
https://ria.ru/20200605/1572546743.html
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 19 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 19 человек

21:24 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области достигло 19, выздоровели 1624 человека, сообщает областное правительство.
По данным на утро пятницы, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2592 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1595.
"Число жертв коронавируса в регионе достигло 19", - говорится в сообщении.
Кроме того, по последним данным властей, после COVID-19 выздоровели в области 1624 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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