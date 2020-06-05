Симоньян сообщила об угрозах в адрес стрингера RT в Йемене

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Cтрингера RT Салаха Аль Аклю угрожают убить в Йемене, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
"Угрозы начались после того, как несколько дней назад там же, в Йемене, был застрелен у собственного дома его друг и коллега, который сотрудничал с нашим видеоагентством Ruptly", — написала она в Telegram.
Симоньян поблагодарила МИД и посла России в Йемене за помощь в эвакуации журналиста и его семьи.
Накануне стало известно, что неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене. У мужчины осталось трое детей и беременная жена.
Аль-Каити также работал как стрингер AFP.