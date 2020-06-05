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2020-06-05T20:43
https://ria.ru/20200605/1572545559.html
Симоньян сообщила об угрозах в адрес стрингера RT в Йемене
https://cdn21.img.ria.ru/images/129752/84/1297528480_0:128:2048:1280_1036x0_80_0_0_fc5cea952f28aa8a26ab17ff5e36fff2.jpg
РИА Новости

Симоньян сообщила об угрозах в адрес стрингера RT в Йемене

20:43 05.06.2020
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© Flickr / Brian Harrington SpierГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Flickr / Brian Harrington Spier
Город Аден, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Cтрингера RT Салаха Аль Аклю угрожают убить в Йемене, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Угрозы начались после того, как несколько дней назад там же, в Йемене, был застрелен у собственного дома его друг и коллега, который сотрудничал с нашим видеоагентством Ruptly", — написала она в Telegram.

Симоньян поблагодарила МИД и посла России в Йемене за помощь в эвакуации журналиста и его семьи.
Накануне стало известно, что неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене. У мужчины осталось трое детей и беременная жена.
Аль-Каити также работал как стрингер AFP.
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
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