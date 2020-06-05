Абрамченко проследит за восстановлением природы после ЧП в Норильске

"Вице-премьер Виктория Абрамченко взяла на личный контроль восстановление окружающей среды в Норильске после совещания у президента России. Как сообщила вице-премьер, экосреда в районе ЧС должна вернуться в первоначальное состояние. Природоохранные ведомства будут регулярно проводить необходимый мониторинг", - говорится в сообщении.