В Петербурге оштрафовали детскую поликлинику за нарушение санитарных норм

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пушкинский районный суд . Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей детскую городскую поликлинику №49 за несоблюдение санитарных норм и требований в условиях распространения коронавируса, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что после заболевания коронавирусом сотрудников поликлинике было выдано предписание главного санитарного врача о проведении мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей. При этом установлено, что не весь персонал использует средства индивидуальной защиты, не проводится контроль концентрации дезинфицирующих средств в процедурном кабинете, а исследование на наличие COVID-19 контактных пациентов и медицинского персонала проведено только на 13-й день.

"Выявление случаев инфекционных заболеваний у сотрудников передается в отдел эпидемиологии в Роспотребнадзор несвоевременно, результаты лабораторных исследований, сведения о выписке пациента, случаях летального исхода также не передаются в установленном порядке", - отмечается в материалах дела.

Законный представитель ДГП №49 вину в совершении административного правонарушения признал частично, пояснив, что в процедурном кабинете проводилась уборка и никакой угрозы не было.

"Суд назначил поликлинике наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Она признана виновной... по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санэпидблагополучия населения)", - резюмировали в пресс-службе судов.

Ранее по той же статье после проверок Роспотребнадзора на 100 тысяч рублей были оштрафованы три медицинских учреждения Петербурга. Позже Генеральная прокуратура РФ поручила проверить обоснованность привлечения к административной ответственности двух больниц.