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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:51
https://ria.ru/20200605/1572533044.html
В Петербурге оштрафовали детскую поликлинику за нарушение санитарных норм
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

В Петербурге оштрафовали детскую поликлинику за нарушение санитарных норм

16:51 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей детскую городскую поликлинику №49 за несоблюдение санитарных норм и требований в условиях распространения коронавируса, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
Отмечается, что после заболевания коронавирусом сотрудников поликлинике было выдано предписание главного санитарного врача о проведении мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей. При этом установлено, что не весь персонал использует средства индивидуальной защиты, не проводится контроль концентрации дезинфицирующих средств в процедурном кабинете, а исследование на наличие COVID-19 контактных пациентов и медицинского персонала проведено только на 13-й день.
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"Выявление случаев инфекционных заболеваний у сотрудников передается в отдел эпидемиологии в Роспотребнадзор несвоевременно, результаты лабораторных исследований, сведения о выписке пациента, случаях летального исхода также не передаются в установленном порядке", - отмечается в материалах дела.
Законный представитель ДГП №49 вину в совершении административного правонарушения признал частично, пояснив, что в процедурном кабинете проводилась уборка и никакой угрозы не было.
"Суд назначил поликлинике наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Она признана виновной... по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санэпидблагополучия населения)", - резюмировали в пресс-службе судов.
Ранее по той же статье после проверок Роспотребнадзора на 100 тысяч рублей были оштрафованы три медицинских учреждения Петербурга. Позже Генеральная прокуратура РФ поручила проверить обоснованность привлечения к административной ответственности двух больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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