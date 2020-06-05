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2020-06-05T16:56
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Мэр Вашингтона потребовала от Трампа вывести военных из столицы
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РИА Новости

Мэр Вашингтона потребовала от Трампа вывести военных из столицы

16:49 05.06.2020 (обновлено: 16:56 05.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер вновь потребовала от президента Дональда Трампа вывести из столицы военных.
"Я требую, чтобы Дональд Трамп покончил с экстраординарным присутствием в нашем городе федеральных правоохранительных органов и военных", - написала Боузер в Twitter.
Она присовокупила составленное 4 июня письмо к Трампу, в котором сообщает, что в столице окончился режим комендантского часа, арестов не производится, и что требуется вывести военных.
Кроме того, она подчеркнула, что присутствие федеральных агентов без знаков различия является угрозой безопасности города и лишь провоцирует демонстрантов. Мэр заявила об опасности инцидентов при использовании федеральными силами вертолетов, чью тактику она приравняла к военной практике запугивания противника.
Трамп не обязан следовать совету мэра, поскольку значительная часть Вашингтона - федеральная собственность, которую охраняют федеральные службы.
Беспорядки произошли в Вашингтоне в минувшие выходные, в понедельник протестующих разогнали, а Трамп посетил место беспорядков. С тех пор в городе не было крупных волнений, ежедневные протесты проходят мирно.
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