Мэр Вашингтона потребовала от Трампа вывести военных из столицы

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Мэр Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер вновь потребовала от президента Дональда Трампа вывести из столицы военных.

"Я требую, чтобы Дональд Трамп покончил с экстраординарным присутствием в нашем городе федеральных правоохранительных органов и военных", - написала Боузер в Twitter

Она присовокупила составленное 4 июня письмо к Трампу, в котором сообщает, что в столице окончился режим комендантского часа, арестов не производится, и что требуется вывести военных.

Кроме того, она подчеркнула, что присутствие федеральных агентов без знаков различия является угрозой безопасности города и лишь провоцирует демонстрантов. Мэр заявила об опасности инцидентов при использовании федеральными силами вертолетов, чью тактику она приравняла к военной практике запугивания противника.

Трамп не обязан следовать совету мэра, поскольку значительная часть Вашингтона - федеральная собственность, которую охраняют федеральные службы.