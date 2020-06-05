Волонтер пригласила Путина принять участие в создании "Сада памяти"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Волонтер акции "Сад памяти" Анна Конорева пригласила президента России Волонтер акции "Сад памяти" Анна Конорева пригласила президента России Владимира Путина принять участие в высадке деревьев в память о героях Красной Армии.

Сад памяти - международная акция, в рамках которой волонтеры планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы здесь на Прохоровской земле, такое здесь было сражение важнейшее танковое, третье ратное поле России. Хочется обратиться к вам с двумя важными просьбами. Первое - это, конечно же, пригласить вас присоединиться к нашей акции, с волонтерами Победы высадить свой "Сад памяти", - сказала волонтер на встрече президента с экологами и зоозащитниками, которая прошла в режиме видеоконференции.

Как отметила Анна Конорева, акцию хотелось бы сделать ежегодной.

"Мы вместе с министерством природных ресурсов, вместе с Рослесхозом могли бы и дальше реализовывать. Это, с одной стороны, и восстановление лесов, а с другой стороны - это сохранение исторической памяти. Было бы здорово, если бы вы нас поддержали", - отметила волонтер.

Президент ответил, что это блестящая идея - посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано ветеранами, бойцами Красной армии, для сохранения государства.

"Просто замечательная идея. С какой точки зрения ни посмотри, все правильно. Так что все, что от меня будет зависеть, конечно, я сделаю для того, чтобы вас поддержать. Спасибо вам большое", - сказал Путин.