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Волонтер пригласила Путина принять участие в создании "Сада памяти"
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РИА Новости

Волонтер пригласила Путина принять участие в создании "Сада памяти"

16:38 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Волонтер акции "Сад памяти" Анна Конорева пригласила президента России Владимира Путина принять участие в высадке деревьев в память о героях Красной Армии.
Сад памяти - международная акция, в рамках которой волонтеры планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
"Сегодня мы здесь на Прохоровской земле, такое здесь было сражение важнейшее танковое, третье ратное поле России. Хочется обратиться к вам с двумя важными просьбами. Первое - это, конечно же, пригласить вас присоединиться к нашей акции, с волонтерами Победы высадить свой "Сад памяти", - сказала волонтер на встрече президента с экологами и зоозащитниками, которая прошла в режиме видеоконференции.
Как отметила Анна Конорева, акцию хотелось бы сделать ежегодной.
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"Мы вместе с министерством природных ресурсов, вместе с Рослесхозом могли бы и дальше реализовывать. Это, с одной стороны, и восстановление лесов, а с другой стороны - это сохранение исторической памяти. Было бы здорово, если бы вы нас поддержали", - отметила волонтер.
Президент ответил, что это блестящая идея - посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано ветеранами, бойцами Красной армии, для сохранения государства.
"Просто замечательная идея. С какой точки зрения ни посмотри, все правильно. Так что все, что от меня будет зависеть, конечно, я сделаю для того, чтобы вас поддержать. Спасибо вам большое", - сказал Путин.
На Прохоровском поле 12 июля 1943 года произошло танковое сражение, в котором приняли участие около 1500 единиц советской и немецкой бронетанковой техники. Это был переломный момент в Курской битве, которая определила дальнейший ход Великой Отечественной войны.
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