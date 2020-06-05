Генконсульство рассказало о вывозном рейсе из Вьетнама в Россию

"Один рейс! Дата: 14 июня. Вылет: 08:55 по вьетнамскому времени. Маршрут: Хошимин - Москва (рейс AFL293). Далее пересадка для жителей СЗФО и ЮФО (объединение с пассажирами из Денпасара) и разлет по маршрутам в регионы: Москва - Санкт-Петербург (рейс AFL032), Москва - Ростов-на-Дону (рейс AFL1674)", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.