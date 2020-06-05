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2020-06-05T16:32
https://ria.ru/20200605/1572531623.html
Генконсульство рассказало о вывозном рейсе из Вьетнама в Россию
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РИА Новости

Генконсульство рассказало о вывозном рейсе из Вьетнама в Россию

16:32 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вывозной рейс из Вьетнама 14 июня будет выполнен по маршруту Хошимин-Москва, а из столицы РФ пассажиры улетят в Сочи, Петербург и Ростов-на-Дону, причем в Москве к ним присоединятся россияне из Денпасара (Бали), сообщило генконсульство России в Хошимине.
"Один рейс! Дата: 14 июня. Вылет: 08:55 по вьетнамскому времени. Маршрут: Хошимин - Москва (рейс AFL293). Далее пересадка для жителей СЗФО и ЮФО (объединение с пассажирами из Денпасара) и разлет по маршрутам в регионы: Москва - Санкт-Петербург (рейс AFL032), Москва - Ростов-на-Дону (рейс AFL1674)", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.
Сам самолет, прилетевший из Хошимина, отправится в Ростов-на-Дону, а не в Сочи, как предполагалось ранее.
Ранее генконсульство сообщило РИА Новости, что получило свыше 320 заявок от россиян на вывоз с юга Вьетнама.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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